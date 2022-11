Tout Dostoïevski de Benoît Lambert et Emmanuel Vérité

Né, en 2012, de l’imaginaire croisé du metteur en scène Benoît Lambert et du comédien Emmanuel Vérité, le loufoque Charles Courtois-Pasteur reprend du service pour nous parler de Dostoïevski. Entre érudition et dérision.

Il revient avec sa chemise hawaïenne, son ukulélé en bandoulière et sa faconde facétieusement encyclopédique. Après nous avoir, par le passé, parlé de l’art du bricolage ou de Marcel Proust, Charles Courtois-Pasteur, alias Charlie, traverse pour nous l’œuvre de Fiodor Dostoïevski (1821-1881). Crime et Châtiment, L’Idiot, Les Frères Karamazov… En un peu plus d’une heure, le personnage cocasse et anticonformiste interprété par Emmanuel Vérité « évoque l’admiration mêlée de crainte que lui inspire l’œuvre du grand romancier russe ». Présenté comme « une cérémonie chamanique », ce solo théâtral mis en scène par Benoît Lambert fait joyeusement se télescoper histoire de la littérature, angoisses métaphysiques et accidents de la vie. Il nous promet, au passage, de nous aider à vaincre nos terreurs intimes.

Manuel Piolat Soleymat