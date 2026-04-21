Anthony Capelli, Ludmilla Dabo, Louis Jeffroy, Kaloune, Gilles Normand et Elise Vigier font crépiter leurs souvenirs autour d’un feu de joie musical, interrogeant leur héritage en chansons.

Y’a d’la joie dans une chanson, de la colère aussi, parfois, et des souvenir qui se ramassent à la pelle ! « Il est des musiques qui sont des soutiens, des nourritures spirituelles dans l’existence. », remarque Ludmilla Dabo : elles « nous rappellent des valeurs auxquelles on a cru, des sentiments qui nous ont habités à une époque de notre vie, un événement auquel un morceau sera éternellement lié ». Entreprenant, dans la joie du collectif, une archéologie familiale et musicale, la comédienne et metteuse en scène s’entourent de cinq complices : ensemble, ils convoquent et interprètent les airs qui ont jalonné la jeunesse de leurs parents, afin de mieux comprendre, par cette enquête sensible entre chansons et récits, d’où ils viennent et à quoi ils s’attachent.

Quand notre cœur fait boum

« Musique classique, musiques traditionnelles en liens avec leurs origines, jazz, rock, pop, variété… c’est sans jugement sur les genres évoqués que nous naviguerons dans cette mémoire, de manière chronologique. Comme une bibliothèque musicale. » dit Ludmilla Dabo, avec l’espoir que cette bibliothèque contienne des livres lus et empruntés par les spectateurs, afin de créer, ensemble, un partage à visée universelle. De Colette Magny à la pluie sur la rue de la Grange-aux-Belles, de Brassens aux comptines sénégalaises, d’Otis Redding aux chants de la Réunion ou de Bretagne, des Poppys à Wagner : Anthony Capelli, Ludmilla Dabo, Louis Jeffroy, Kaloune, Gilles Normand et Elise Vigier se rencontrent, se découvrent, s’apprennent et se rassemblent, comme une famille symbolique, mettant en commun leurs souvenirs et ceux de leurs aïeux. Ils rendent hommage et jouent « pour rester vivant ensemble, être de concert ensemble », avec ceux qui écoutent et dont le cœur fera boum à l’unisson.

Catherine Robert