Camille Plocki explore son arbre généalogique et interroge sa parentèle à travers la mémoire parcellaire de ses grands-parents, privés de souvenirs par l’Histoire et par la maladie.

« Une jeune femme prend la parole à l’enterrement de son grand-père. Elle lui demande de revenir raconter l’histoire familiale qu’il emporte avec lui. Mais dans son cercueil, pépé se tait. Alors, par une série d’incantations chantées, elle invoque ses aïeux pour qu’ils témoignent de ce qu’ils lui ont légué. » Le pépé de Camille s’appelait Maurice et signait Rajsfus, du nom de sa mère, assassinée et disparue à Auschwitz. Maurice était un militant, « une bibliothèque vivante », prolixe pour raconter la rafle du Vélodrome d’Hiver, la collaboration de la police française, « les souvenirs de manif, de grèves et de rassemblements, mais jamais rien qui touchât à son enfance ou à ses parents ». « J’étais à la fois curieuse et bouleversée par l’absence de mots, je sentais une douleur sourde irradier dans son militantisme, dont il me semblait qu’il n’existait que pour enfouir l’inexprimable. » dit Camille Plocki.

Se souvenir en musique

Si l’indicible rendait Maurice mutique, c’est la maladie qui fit taire sa femme. La dégénérescence cérébrale la priva progressivement du souvenir des mots, sauf ceux du Temps des cerises, qu’elle retrouvait quand Camille venait les lui chanter. « C’est cette histoire que je décide de raconter : un témoignage de ce qui se transmet d’une génération à l’autre, un aperçu du bruit que font ces arbres qu’on grimpe quand un aîné s’en va ou qu’un enfant paraît. », dit la jeune femme. « L’absence d’informations ne m’a pas empêchée de créer un univers foisonnant dans lequel fantasme et réalité dansent ensemble. C’est de cette expérience que je souhaite rendre compte sur le plateau. Je cherche à faire jaillir mes ancêtres par les traces qu’ils m’ont laissées. Cette démarche est pleine de trous car imprécise et loin du réel, mais proche d’une réalité personnelle ; je tiens à réserver une place constitutive à ce qui relève de l’oubli, à inventer avec ce que je sais et ce qui me manque. » L’écriture, la musique et les chansons permettent de construire à partir du silence et de faire fable du réel.

Catherine Robert