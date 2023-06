Avec sa première création, Lento e violento, la danseuse et circassienne Valentina Cortese nous fait entrer dans un labyrinthe où la solitude et la folie, mais aussi l’humour attendent au tournant.

Dès sa formation, qu’elle mène en Italie et en France, Valentina Cortese refuse de se définir en rapport avec une seule discipline. Après un Master de communication et langage, elle obtient son Examen d’aptitude technique en danse contemporaine, puis se forme à l’école de cirque FLIC à Turin. Les stages qu’elle réalise, puis les spectacles auxquels elle participe en tant qu’interprète témoignent de ce désir de pratiquer un art sans frontières, où le corps s’exprime de manières tout aussi diverses que la pensée. On la voit chez Romeo Castellucci, chez Petr Formann, Roberto Magro ou encore Baro d’Evel, dont elle reprend en 2023 l’historique duo Mazut. Sa première création personnelle, Lento e violento, se situe au carrefour de bien des chemins qu’elle a déjà explorés.

Fragments de solitude

Seule en scène, avec en lieu et place d’un agrès un piano dont elle joue parfois, Valentina Cortese nous livre dans Lento e violento une histoire construite telle un puzzle. Mêlant le geste à la parole et à la musique, invitant aussi dans sa danse singulière quelques effets visuels, elle compose devant nous un univers noir, empreint de folie. Elle nous plonge dans son labyrinthe, où chaque nouvel espace que l’on découvre est une surprise au service d’une seule tragédie. L’artiste n’en dit pas beaucoup plus à qui se décide à entrer dans son monde. Sauf qu’« avant tout, ça commencera par la fin, et ce sera provisoire. Point ».

Anaïs Heluin