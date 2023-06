Ensemble de propositions qui se tiennent dans une nature péri-urbaine champêtre et forestière, Paysages partagés ouvre la voie d’un spectacle véritablement vivant puisqu’il donne à éprouver notre lien avec la Nature, plutôt que d’en discuter.

La Nature et les paysages, on peut en parler, mais c’est mieux d’éprouver dans sa chair les liens que l’on tisse avec notre environnement. C’est ce que se sont dits Stefan Kaegi, metteur en scène du Rimini Protokoll, toujours enclin à créer des dispositifs originaux, et la curatrice Caroline Barneaud. Ils ont donc décidé de demander à neuf artistes d’imaginer sept spectacles in situ qui se tiendront dans la commune de Pujaut, à quelques kilomètres au nord d’Avignon, de l’autre côté du Rhône. Non pas dans une nature sauvage isolée de tout, mais dans des paysages péri-urbains où se forment les premières connexions avec des lieux où l’homme commence à s’effacer. Histoire de véritablement les redécouvrir sans pour autant les coloniser.

Spectacle immersif

Immersion sonore sous la canopée imaginée par Stefan Kaegi, pique-nique autour du corps politique des chorégraphes italiens Chiara Bersani et Marci d’Agostin, voix intérieures des portugais Sofia Diaz et Victor Roris qui guident les spectateurs à travers la végétation boisée, cartographies vibrantes et sonores du compositeur américain Ari Benjamin Meyers, lecture collective du paysage au crépuscule menée par le collectif espagnol El Conde de Torrefiel ou encore paroles de spécialistes de la Nature restituées sous la direction de la française Émilie Rousset constituent cette combinaison de spectacles entre champs et forêts. C’est donc à une grande diversité de formes que les spectateurs seront confrontés, sur une durée de 7 heures qui « nourrit la richesse et la profondeur de l’expérience » explique Stefan Kaegi. Mais aussi à une mise en commun internationale de lectures du paysage susceptibles de se contredire comme de se faire écho, et qui ne manqueront pas, c’est certain, d’interroger et d’approfondir notre rapport au vivant.

Eric Demey