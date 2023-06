WELCOME de Joachim Maudet, entre humour et étrangeté

Révélation chorégraphique, Joachim Maudet nous invite avec WELCOME à une expérience inédite qui oscille entre humour et étrangeté.

Ils sont trois, créatures hybrides en constante métamorphose qui prennent la pose ou sont secoués de multiples spasmes. Ventriloques, leur voix se dissocient de leur être, semblent venir de nulle part, rebondir de l’un à l’autre, s’entremêler. De ce décalage entre ce qui est dit, signifié et interprété naissent autant le rire, le burlesque, qu’un inquiétant sentiment d’étrangeté ou d’absurdité. Véritable révélation chorégraphique, Joachim Maudet, à la tête de la compagnie Les Vagues, nous entraîne avec WELCOME dans une expérience inédite et nous invite en nous montrant ces corps dissociés, « à nous rassembler, à aller vers l’autre et à faire communauté ».

Delphine Baffour