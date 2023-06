Texte lauréat de l’Aide à la création des textes dramatiques – ARTCENA, spectacle finaliste du Prix Théâtre 13 / jeunes metteurs en scène, la nouvelle création de l’autrice, metteuse en scène, et comédienne Laura Mariani explore la question de la normalité et de la différence. L’autisme est au cœur du sujet.

La précédente création de la jeune autrice et metteuse en scène qu’est Laura Mariani, En miettes, adaptation de deux textes d’Eugène Ionesco, mettait déjà en jeu la question de la normalité autant que celle de sa perception. Et si être normal n’était qu’une question de point de vue ? Sa nouvelle pièce, Le jour où j’ai compris que le ciel était bleu, donne un nouvel essor à cette réflexion par le biais du prisme de l’autisme : « Durant quatre ans, explique-t-elle, j’ai eu la chance d’animer un atelier théâtre pour des personnes en situation de handicap (autisme et trisomie 21) (…) Cela m’a donné envie d’écrire une pièce dont le personnage principal, autiste, vivrait sous un prisme différent du mien, et de celui du plus grand nombre ». Cette envie s’est assortie d’un désir de vraisemblance qui m’a conduite à mener nombre d’entretiens avec les professionnels concernés, psychiatres, avocats, éducateurs, afin d’écrire une pièce inspirée par la réalité.

Une dramaturgie faite de contrastes

L’histoire est celle de Claire, âgée d’une vingtaine d’années. La jeune femme, jugée incapable d’être autonome, vit chez son frère et n’a qu’un seul rêve : devenir chanteuse, participer à l’émission de télévision To be a star. Victime d’une agression, sa réponse est si violente qu’elle commet un acte irréparable. Dans l’attente de son procès, elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique. « La pièce qui met en jeu six personnages, se développe selon deux axes principaux : d’une part, la préparation du procès, incluant le diagnostic psychiatrique qui révélera que Claire est autiste et déficiente mentale et d’autre part, son désir obsessionnel de chanter dans une émission télévisée ». Sur le plan scénique, Laura Mariani entend « creuser le contraste » entre des scènes très concrètes mettant en jeu une agente de police, un avocat, un psychiatre, et des séquences plus oniriques en forme de plongée dans l’intériorité de Claire.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens