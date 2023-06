En 2015, Svetlana Alexievich remporte le Prix Nobel de Littérature pour l’ensemble de son œuvre. Son texte La Guerre n’a pas un visage de femme est ici interprété par un groupe de comédiennes menées par Marion Bierry.

C’est à partir d’histoires rapportées sur un magnétophone des années après la guerre que Svetlana Alexievich a composé son livre. On y découvre une expérience de la guerre au féminin, frappante, lors de l’invasion de l’URSS par les Nazis en 1941. Ce sont ces femmes brancardières, pilotes, médecins, résistantes qui sont ici interprétées, dans une exigence du discours et de la précision. L’imaginaire du théâtre est au service du témoignage et du réel : voici ce qui porte la pièce, dans un contexte marqué par une nouvelle guerre à l’Est de l’Europe. Leur courage et leur dévouement saisissent.

Louise Chevillard