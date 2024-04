Toc Toc nouveau festival né à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Toc Toc ? Drôle de nom pour un tout nouveau festival né à Saint-Sauveur-en-Puisaye qui entend ouvrir la porte à l’imagination.

C’est à moins de deux heures de Paris, entre Sancerre et Auxerre, que vous attend ce rendez-vous à l’intitulé pour le moins explicite, « musiques nomades en Puisaye ». Le temps de deux week-ends, se succéderont ainsi des concerts de poche (du solo au trio) dans des lieux intimes ou insolites au cœur de ce pays de bocage. Le bar-tabac de Saint-Sauveur pour accueillir Sofiane Saïdi en solo, puis Guido d’Acid Arab ; le Centre régional d’art contemporain au cœur du château de Fontenoy pour écouter le duo entre le trompettiste Hermon Mehari et le pianiste Tony Tixier ; la ferme du moulin de Vanneau pour entendre autrement la voix douce-amère de Marcel Kanche ; l’église de Moutiers, trésor roman avec ses fresques, pour célébrer l’union entre la chanteuse Cindy Pooch et le guitariste Seb Martel ; ou bien encore Magic Malik, jouant en solitaire au clair de lune dans une clairière. À la clef, une écoute renouvelée. Un joli festival lancé par notre collègue Jacques Denis

Agnès Santi