Le Châtelet fait son jazz, deuxième édition

Après une première édition l’an passé, le Théâtre du Châtelet persiste et signe dans son ambition de dédier un festival au jazz.

Très orientée vocal, cette seconde édition aligne une série de concerts qui devrait attirer un public large. L’ambition n’est pas de se positionner à la pointe de la création en la matière mais plutôt de miser sur une affiche chaleureuse et conviviale. Ainsi en ouverture, la carte blanche donnée au guitariste et chanteur Thomas Dutronc, qui présente une grande soirée placée sous le signe du swing, en deux parties. D’abord avec un répertoire qu’il décrit comme la suite de son album Frenchy, et la reprise, dixit, « de morceaux de swing des années 1940 ». Ensuite, un « Band of Gypsies », dans lequel Dutronc Jr. — grand défenseur du genre dont il a assimilé les fondements auprès des hérauts du style — partagera la scène avec quelques fines lames du jazz manouche, telles que Rocky Gresset et Stochelo Rosenberg (le 22 mai).

De Billie Holiday à Ella Fitzgerald

Rare sur les scènes françaises, la chanteuse canadienne Molly Johnson est souvent désignée comme héritière de Billie Holiday, ce qu’elle revendique en partie ; elle sera pour l’occasion accompagnée par Franck Amsallem au piano (le 24). Cette même Billie Holiday est l’égérie de l’affiche de « Women in Jazz », grande soirée orchestrée par Jazz Magazinepour la célébration de ses 70 ans, qui réunit un plateau exclusivement féminin (ou presque) sous la direction artistique de Raphaël Imbert et Kareen Guiock-Thuram (le 27). La veille, l’Amazing Keystone Big Band a choisi, pour sa part, de saluer Ella Fitzgerald, avec quatre vocalistes d’horizon divers qui chanteront la « First Lady of Swing ». L’orchestre donnera également sa version jazz de Pierre et le Loup de Prokofiev, à destination du jeune public (le 26). Le pianiste Laurent de Wilde partagera la scène avec son confrère Ray Lema et un sextet inédit marqué par la présence du trompettiste Eddie Henderson (le 25). Sans oublier l’irrésistible violoniste Aurore Voilqué (le 23), les « Comptines jazz » à l’heure du goûter (le 25) et une initiation au lindy hop (le 26) dans le grand foyer… Au Châtelet, on met cap sur le swing.

Vincent Bessières