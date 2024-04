Géraldine Laurent en quête de Mingus

La saxophoniste Géraldine Laurent se penche sur la musique de Charles Mingus comme elle l’avait fait, voici dix ans, sur celle de Charlie Parker.

En 2013, Géraldine Laurent faisait sensation avec Looking for Parker, un trio atypique grâce auquel elle se mettait en quête de l’esprit de Charlie Parker. Une décennie plus tard, la voici qui remet le couvert en portant son dévolu, cette fois-ci, sur Charles Mingus. Avec toujours à ses côtés la guitare de Manu Codjia et la batterie de Christophe Marguet, elle conserve une instrumentation singulière, qui lui évite de verser dans une lecture trop à la lettre, mais transforme son trio en quartet en lui adjoignant le baryton de Jean-Charles Richard. Ce « Looking for Mingus » fait ses débuts parisiens au Triton. On ne doute pas que la musique du grand Charles résonne à sa juste mesure entre leurs mains.

Vincent Bessières