Sacred Sound festival

Voici un tout nouveau festival dans le paysage parisien qui conjugue sur l’autel de la créativité musiques actuelles et musiques sacrées.

« En revisitant les musiques sacrées des grandes traditions religieuses à travers des sonorités résolument modernes, nous cherchons à créer un espace où la musique sublime les différences et nous connecte les uns aux autres d’une manière profonde. » L’ambition œcuménique de ce premier rendez-vous est clairement affichée : « Une véritable célébration de la diversité́ et de l’unité́, où la musique devient le territoire du vivre ensemble. Ce sont les artistes qui nous y invitent, suivons-les ! » Quels sont-ils ? Le oudiste électrique Smadj dialoguant avec les mots dits par Napoleon Maddox au Sunset ; le clarinettiste Yom, véloce virtuose de l’improvisation, échangeant avec Baptiste-Florian Marie-Ouvrard, co-titulaire de l’orgue de l’église Saint-Eustache, au Triton ; le chantre d’obédience soufi Walid Ben Selim partageant avec la harpiste Marie Marguerite Cano à la synagogue Copernic…. Ces trois exemples, parmi une programmation des plus variées, prouvent tout le bien-fondé de cette démarche qui promet de beaux lendemains.

Jacques Denis