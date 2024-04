The Gladiators et the Congos

Voilà deux combos, du genre mythique. Tour d’abord les Congos, qui marquèrent les esprits avec le génial Heart of the Congos enregistré en 1977 au studio Black Ark de Lee « Scratch » Perry. On y retrouve la face la plus afro du reggae, portée par trois voix des plus complémentaires : Cedric Myton, énorme falsetto, Roy Johnson, plus dans un registre ténor, et Watty Burnet, en mode baryton. En clair, une harmonie plus que parfaite pour magnifier des textes empreints de ferveur biblique et des musiques en mode pastorale. Ensuite, les Gladiators, fondés en 1967 par Albert Griffiths qui ont posé leurs empreintes sur l’histoire du roots rock reggae avec des classiques comme Hello Carol ou Bongo Red, avant que l’album Trenchtown Mix Up leur permette de s’imposer sur les scènes internationales. Somme toute, vous l’aurez compris, une soirée placée sous le sceau du revival, mais qui pourrait bien vous enchanter.