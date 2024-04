Nitai Hershkovits et Daniel Dor : dialogue en duo

Dialogue en tête-à-tête de deux représentants sensibles de la fertile scène israélienne du jazz : Nitai Hershkovits et Daniel Dor.

D’un côté, un pianiste des plus sensibles parmi les nombreux issus de la fertile scène israélienne, auteur dernièrement d’un album en solo d’une rare délicatesse chez ECM. De l’autre, un batteur percussionniste, lui aussi d’origine israélienne, entendu notamment avec le guitariste Yotam Silberstein. Tous deux naviguent entre New York et Tel Aviv. Tous deux ont joué ensemble auprès du contrebassiste Avishai Cohen, mais là n’est pas l’essentiel. L’essentiel, c’est que leur duo, en toute intimité, est une promesse palpitante de musique, logée dans la connivence de leurs frappes et de leurs touchers, leur aisance rythmique et leur sens mélodique. On se nichera au plus près de la scène du Sunside pour en respirer toute la grâce.

Vincent Bessières