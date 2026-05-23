La 27e édition du festival Les Cordes en ballade illumine l’Ardèche

Lors de cette 27e édition du festival Les Cordes en ballade, le Quatuor Debussy et ses invités illuminent l’Ardèche de couleurs sud-américaines.

Depuis plus d’un quart de siècle, Cordes en ballade redessine les frontières de la musique dite classique et transmet son énergie aux jeunes musiciens qui le rejoignent. Cette année, la Filarmónica Joven de Colombia sera de la fête, dès le concert d’ouverture partagé avec les hôtes et la percussionniste Adélaïde Ferrière. Dans leurs bagages, les musiques de Haydn, Ravel, Albéniz et de leurs héritiers sud-américains Luis Calvo, Astor Piazzolla ou Ney Rosauro. Trois quatuors issus de l’orchestre colombien animeront le cycle des concerts « jeunes talents » dans des programmes transatlantiques (8, 10 et 15 juillet). Quelques échappées vers le baroque, le tango, les mélodies populaires (avec la mezzo Mariana Flores, le 13) ou même le cinéma sud-américain (le 10, avec le Quatuor Debussy).

Jean-Guillaume Lebrun