Conjuguant chefs-d’œuvre du répertoire et créations d’aujourd’hui, les voix du festival voyagent entre les époques et les cultures, orchestrant de vibrants et beaux dialogues. La foisonnante 49e édition du festival Musiques sacrées / musiques du monde déploie à Sylvanès une trentaine de concerts.

Essentiellement dévolu aux répertoires chantés, le festival accueille cette année deux opéras de Purcell : Didon et Énée par le Jeune orchestre baroque européen (19 juillet) et King Arthur par l’Orchestre national de chambre de Toulouse (26 juillet). Outre les grands classiques du répertoire sacré – Petite Messe solennelle de Rossini par Daniel Bargier (19 juillet), Requiem de Mozart, joué d’après un manuscrit inédit par Les Paladins de Jérôme Correas (2 août), Magnificat et Gloria de Vivaldi par Michel Piquemal (15 août) –, la programmation fait la part belle aux chants du monde, souvent croisés, de l’Asie aux Balkans, du Moyen-Orient à l’Amérique du Sud.

Jean-Guillaume Lebrun