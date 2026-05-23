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N°343
mai 2026
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Classique / Opéra - Agenda

La foisonnante 49e édition du festival Musiques sacrées / musiques du monde à Sylvanès

La foisonnante 49e édition du festival Musiques sacrées / musiques du monde à Sylvanès - Critique sortie Classique / Opéra Sylvanès
©Le Jeune orchestre baroque européen. © Jennifer Buckle
Le Jeune orchestre baroque européen. © Jennifer Buckle

Occitanie / Abbaye de Sylvanès / festival

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Conjuguant chefs-d’œuvre du répertoire et créations d’aujourd’hui, les voix du festival voyagent entre les époques et les cultures, orchestrant de vibrants et beaux dialogues. La foisonnante 49e édition du festival Musiques sacrées / musiques du monde déploie à Sylvanès une trentaine de concerts.

Essentiellement dévolu aux répertoires chantés, le festival accueille cette année deux opéras de Purcell : Didon et Énée par le Jeune orchestre baroque européen (19 juillet) et King Arthur par l’Orchestre national de chambre de Toulouse (26 juillet). Outre les grands classiques du répertoire sacré – Petite Messe solennelle de Rossini par Daniel Bargier (19 juillet), Requiem de Mozart, joué d’après un manuscrit inédit par Les Paladins de Jérôme Correas (2 août), Magnificat et Gloria de Vivaldi par Michel Piquemal (15 août) –, la programmation fait la part belle aux chants du monde, souvent croisés, de l’Asie aux Balkans, du Moyen-Orient à l’Amérique du Sud.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

La foisonnante 49e édition du festival Musiques sacrées / musiques du monde à Sylvanès
du dimanche 12 juillet 2026 au dimanche 6 septembre 2026


Tél. : 05 65 98 20 20.

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