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N°343
mai 2026
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Classique / Opéra - Agenda

Insula Camerata et l’Académie Jaroussky à la Seine Musicale

Insula Camerata et l’Académie Jaroussky à la Seine Musicale - Critique sortie Classique / Opéra Boulogne-Billancourt La Seine Musicale
©La promotion Schubert de l’Académie Jaroussky. © Amandine Lauriol
La promotion Schubert de l’Académie Jaroussky. © Amandine Lauriol

Insula Camerata et l’Académie Jaroussky à la Seine Musicale

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Les jeunes musiciens des académies portées Laurence Equilbey et Philippe Jaroussky proposent de beaux concerts de fin d’année à la Seine Musicale.

Lancée l’an dernier, Insula Camerata rassemble de jeunes musiciens issus des conservatoires supérieurs ; associés aux activités d’Insula Orchestra, ils proposent également leur propre série de concerts, toujours sur instruments d’époque. Dirigés par Pablo Gutiérrez Ruiz, violon solo d’Insula Orchestra, ils interprètent la Water Music de Haendel (après tout, nous sommes sur une île), précédée de concertos de Vivaldi et de son Nisi Dominus, avec en soliste la mezzo Aliénor Feix, passée par l’Académie Jaroussky en 2020 (promotion Beethoven). Ce sont les jeunes talents de l’actuelle promotion Schubert que l’on pourra entendre le 19 juin aux côtés de Philippe Jaroussky, Nemanja Radulovic, Anne Gastinel, Cédric Tiberghien et l’Orchestre de la Garde Républicaine.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Insula Camerata et l’Académie Jaroussky
du dimanche 14 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026
La Seine Musicale
Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

Dimanche 14 juin à 18, vendredi 19 juin à 19h.

Tél. : 01 74 34 53 53.

 

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