Insula Camerata et l’Académie Jaroussky à la Seine Musicale

Les jeunes musiciens des académies portées Laurence Equilbey et Philippe Jaroussky proposent de beaux concerts de fin d’année à la Seine Musicale.

Lancée l’an dernier, Insula Camerata rassemble de jeunes musiciens issus des conservatoires supérieurs ; associés aux activités d’Insula Orchestra, ils proposent également leur propre série de concerts, toujours sur instruments d’époque. Dirigés par Pablo Gutiérrez Ruiz, violon solo d’Insula Orchestra, ils interprètent la Water Music de Haendel (après tout, nous sommes sur une île), précédée de concertos de Vivaldi et de son Nisi Dominus, avec en soliste la mezzo Aliénor Feix, passée par l’Académie Jaroussky en 2020 (promotion Beethoven). Ce sont les jeunes talents de l’actuelle promotion Schubert que l’on pourra entendre le 19 juin aux côtés de Philippe Jaroussky, Nemanja Radulovic, Anne Gastinel, Cédric Tiberghien et l’Orchestre de la Garde Républicaine.

Jean-Guillaume Lebrun