Le saxophoniste associé à un quartette esthète propose une divagation musicale dans le cadre d’un week-end dédié à l’érotisme en noires et ivoire.

Thomas de Pourquery, surpuissant saxophoniste et chantre détonant, revient sur la scène de la Philharmonie, pour un projet spécial dont l’avant-propos à forte teneur érotico-esthétique augure du meilleur. On l’avait laissé avec Let The Monster Fall, un objet sonore aux confins de la pop ésotérique qui le sortait des voies du jazz en version Sun Ra de son attelage Supersonic. On le retrouve avec le combo Heat pour revisiter la bande originale du cultissime film d’animation japonais Belladonna of Sadness, dans la veine ardente d’un jazz contemporain à forte teneur psychédélique – comme l’originale signée Masahiko Satondu – qui n’est pas pour nous déplaire sur le papier.

Jacques Denis