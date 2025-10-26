La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Le batteur Makaya McCraven est de retour sur disque et sur scène

Le batteur Makaya McCraven est de retour sur disque et sur scène - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Le New Morning
©Le batteur Makaya McCraven est de retour sur disque et sur scène. © Jacob Blickenstaff
Le batteur Makaya McCraven est de retour sur disque et sur scène. © Jacob Blickenstaff

New Morning

Publié le 26 octobre 2025 - N° 337

Le batteur phare du jazz made in Chicago Makaya McCraven est de retour dans son club fétiche.

C’était il y a dix ans. Le batteur (et fils de batteur) Makaya McCraven, joli bébé né à Paris, grandi outre-Atlantique, se faisait remarquer avec In The Moment, bientôt suivi par un double album salué par la critique à l’unisson : Universal Beings sur le label International Anthem. Depuis celui qui est également producteur a confirmé, fédérant autour de sa science du son une nouvelle génération. C’est encore et toujours sur le même label qu’il signe son retour dans le club parisien, avec quatre EP enregistrés en live avec des personnels distincts et pourtant connectés : Techno Logic, The People’s Mixtape, Hidden Out! et PopUp Shop, compilés pour former un double disque intitulé Off the Record, dont on fête la sortie ce soir sur la scène de la rue des petites Écuries.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Makaya McCraven
du mardi 18 novembre 2025 au mardi 18 novembre 2025
Le New Morning
7 et 9, rue des Petites Écuries, 75010 Paris

à 21h. Tél. : 01 45 23 51 41

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
43000abonnés
5108abonnés
article suivant

Place au Jazz à Antony célèbre ses 20 ans
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire