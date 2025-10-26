Le batteur Makaya McCraven est de retour sur disque et sur scène

Le batteur phare du jazz made in Chicago Makaya McCraven est de retour dans son club fétiche.

C’était il y a dix ans. Le batteur (et fils de batteur) Makaya McCraven, joli bébé né à Paris, grandi outre-Atlantique, se faisait remarquer avec In The Moment, bientôt suivi par un double album salué par la critique à l’unisson : Universal Beings sur le label International Anthem. Depuis celui qui est également producteur a confirmé, fédérant autour de sa science du son une nouvelle génération. C’est encore et toujours sur le même label qu’il signe son retour dans le club parisien, avec quatre EP enregistrés en live avec des personnels distincts et pourtant connectés : Techno Logic, The People’s Mixtape, Hidden Out! et PopUp Shop, compilés pour former un double disque intitulé Off the Record, dont on fête la sortie ce soir sur la scène de la rue des petites Écuries.

Jacques Denis