Nate Smith, figure de tambour majeur

Du haut de ses vingt-cinq ans de carrière, Nate Smith fait figure de tambour majeur.

Avant d’être un leader, le natif de Virginie fut batteur sur nombre de projets, auprès de Betty Carter comme de Norah Jones, avec Pat Metheny et puis Dave Holland, mais aussi Van Hunt et Jon Batiste. En clair, difficile d’arraisonner à une catégorie celui dont le groupe Kinfolk le distinguait par des compositions aux confins du jazz et du r’n’b, du hip-hop et de la pop aussi. C’est dans ce sillon qu’il revient avec Live-Action, un nouveau disque qui compte pléthore de convives, dont le guitariste Lionel Loueke, le bassiste Michael League, DJ Harrison, pilier du collectif Butcher Brown, le rappeur JSWISS ou encore la chanteuse Lalah Hathaway pour une reprise du Automatic des Pointer Sisters. Somme toute, un casting qui donne une bonne idée des intentions de Nate Smith, à sa main dès qu’il s’agit de varier les grooves.

Jacques Denis