Disque après disque, Cécile McLorin Salvant s’impose comme l’une des grandes voix actuelles.

Oh Snap, c’est le titre de son dernier recueil, soit douze chansons qu’elle a composées en toute intimité, loin de toute idée classique. Entourée de ses fidèles, à commencer par le pianiste Sullivan Fortner avec qui elle partage plus que la musique, la chanteuse Cécile McLorin Salvant démontre à qui en doutait qu’elle peut aisément sortir du champ du jazz sans pour autant en oublier les vertus essentielles. Outre la qualité de son écriture, c’est tout l’intérêt de ce nouveau recueil où son interprétation permet de varier les registres, de la folk rêveuse au r’n’b plus tapageur, et jusqu’à la musique classique. Somme toute, un assemblage hétéroclite qui rappelle que l’artiste n’est pas constitué d’un seul bloc.

Jacques Denis