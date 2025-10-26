La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Cécile McLorin Salvant

Cécile McLorin Salvant - Critique sortie Jazz / Musiques Paris
©Cécile McLorin Salvant vient de sortir un disque éclatant d’éclectisme. © Ebru Yildiz
Cécile McLorin Salvant vient de sortir un disque éclatant d’éclectisme. © Ebru Yildiz

Philharmonie

Publié le 26 octobre 2025 - N° 337

Disque après disque, Cécile McLorin Salvant s’impose comme l’une des grandes voix actuelles.

Oh Snap, c’est le titre de son dernier recueil, soit douze chansons qu’elle a composées en toute intimité, loin de toute idée classique. Entourée de ses fidèles, à commencer par le pianiste Sullivan Fortner avec qui elle partage plus que la musique, la chanteuse Cécile McLorin Salvant démontre à qui en doutait qu’elle peut aisément sortir du champ du jazz sans pour autant en oublier les vertus essentielles. Outre la qualité de son écriture, c’est tout l’intérêt de ce nouveau recueil où son interprétation permet de varier les registres, de la folk rêveuse au r’n’b plus tapageur, et jusqu’à la musique classique. Somme toute, un assemblage hétéroclite qui rappelle que l’artiste n’est pas constitué d’un seul bloc.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Cécile McLorin Salvant
du samedi 8 novembre 2025 au samedi 8 novembre 2025


à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
43000abonnés
5108abonnés
article suivant

Kaushiki Chakrabarty, une voix d’exception au Théâtre de la Ville
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire