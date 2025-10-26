La Terrasse

World music - Agenda

L’orchestre Baobab investit l’Olympia

©L’orchestre Baobab aujourd’hui ©Charlotte Stéppé
L’orchestre Baobab aujourd’hui ©Charlotte Stéppé

L’Olympia

Publié le 26 octobre 2025 - N° 337

Cette formation culte qui a vécu les époques comme autant de ramifications, tel le baobab à jamais éternel, fait un retour aux sources en honorant son pays d’origine.   

Groupe sénégalais de renom créé au début des années 70, l’orchestre Baobab a trouvé une nouvelle jeunesse au début des années 2000. Son style musical se caractérise par un mélange de soul, de rythmes latins et de musique africaine (Chants wolofs, harmonies de Casamance et mélodies traditionnelles du Maghreb). Fort d’une vingtaine d’albums, le groupe compte aujourd’hui une bonne douzaine de musiciens qui, tel le baobab immortel, transpose l’esprit des débuts, d’année en année, lui apportant cette synergie vivifiante qui a toujours fait son succès. Dans la salle mythique de l’Olympia, l’orchestre qui a sorti un disque au printemps fera voyager son public à travers le Sénégal, de Dakar à Saint Louis, dans une ambiance chaleureuse et enjouée.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

L’orchestre Baobab
du jeudi 6 novembre 2025 au jeudi 6 novembre 2025
L'Olympia
28 Bd des Capucines, 75009 Paris

concert à 20h. Tél : 01 47 42 94 88. www.olympiahall.com

