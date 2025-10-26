La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
Le pianiste Tigran Hamasyan en concert au Trianon

© Le pianiste Tigran Hamasyan © Arnos Martirosyan
Le pianiste Tigran Hamasyan © Arnos Martirosyan

Le Trianon

Publié le 26 octobre 2025 - N° 337

Après de longues années de travail et d’expérimentation, le pianiste Tigran Hamasyan ne pose aucune limite à sa recherche artistique, faisant de ses influences une création sans comparaison. Le revoir dans la belle salle du Trianon avec un répertoire inédit est une joie.  

Peu de musiciens peuvent prétendre avoir amené une couleur nouvelle à un genre très exploré. Tigran Hamasyan est de ceux-là. La culture arménienne dont il est imprégné lui a permis de développer une pratique du piano improvisé inventive. C’est en déménageant à Erevan avec sa famille qu’il découvre le jazz alors qu’il compose déjà ses propres titres. Le pianiste Stéphane Kochoyan l’aide alors à se faire connaître en Europe. Très doué, il ne laisse pas insensible Chick Corea ou Danilo Perez. Depuis son premier album en 2006, tout va très vite pour lui : il remporte des prix internationaux, signe chez Verve et voit s’ouvrir les portes de plus grands festivals. Au Trianon, celui qui réside aujourd’hui à Los Angeles présentera les titres d’un nouvel album à paraitre chez Naïve l’an prochain, après le succès de The Bird Of A Thousand Voices. Le musicien poursuit une recherche permanente des sons innovants au cœur du folklore arménien. Jamais à court d’idées, il joue du piano, des claviers analogiques et chante sur des compositions couvrant un large spectre, passant de l’improvisation jazz à la pop éthérée.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Tigran Hamasyan
du samedi 8 novembre 2025 au samedi 8 novembre 2025
Le Trianon
8 Bd de Rochechouart, 75018 Paris

à 20h30. Tél : 01 44 92 78 00. www.letrianon.fr

