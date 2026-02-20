Dianne Reeves, diva absolue

La légende du jazz Dianne Reeves est de retour pour deux soirs. Elle a choisi pour l’accompagner l’un des meilleurs praticiens actuels de la guitare.

La meilleure chanteuse de jazz vivante pourrait bien être Dianne Reeves. Fière de cinq Grammy Awards, elle excelle dans l’improvisation grâce à un style unique. On peut la considérer comme une héritière de Dinah Washington et Carmen McRae. À la fin des années 90, elle avait déjà marqué le New Morning en y enregistrant un live chez Blue Note qui avait fait date. Son dernier disque « Beautiful Life », produit par Terri Lyne Carrington, a été salué par la critique. Ici, sa voix répondra aux accords de guitare du brésilien Romero Lubambo, soliste virtuose qui a joué, entre autres, avec Gal Costa, Diana Krall et Leny Andrade. Maîtrisant de nombreux styles musicaux, Lubambo est un improvisateur très inventif doué d’une sonorité nouvelle. Les échanges de ces deux artistes devraient être stupéfiants.

Philippe Deneuve