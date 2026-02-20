La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Surnatural Orchestra

Surnatural Orchestra - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Studio de l’Ermitage
©Le Surnatural Orchestra, une belle bande d’allumés du jazz. © Valérie Frossard
Le Surnatural Orchestra, une belle bande d’allumés du jazz. © Valérie Frossard

Studio de l’Ermitage

Publié le 20 février 2026 - N° 341

Des lustres désormais que Surnatural Orchestra, singulier collectif et laboratoire vivant des musiques passée, actuelle et à venir, choisit le pari d’en rire, avec tout le sérieux que cela suppose.

« Le fil conducteur a été l’improvisation et les formes ouvertes, avec toujours un pied dans la tradition populaire et le jazz. » C’est ainsi que se résumait en 2021 dans ces mêmes colonnes l’esthétique du Surnatural Orchestra, une forme d’« utopie musicale » qui a toujours privilégié la direction horizontale et participative. Depuis vingt-cinq ans, ce grand ensemble cultive sa divergence de style, et des idées tout sauf saugrenues qui font toute la différence. Certes, mais ces adeptes du mouvement permanent demeurent fidèles à des principes : oser l’imprévu plus que s’en tenir aux acquis, tout comme ils restent associés à la salle qui les a vus grandir, pour un concert qui devrait encore une fois réserver quelques bonnes surprises.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Surnatural Orchestra
du vendredi 20 mars 2026 au vendredi 20 mars 2026
Studio de l’Ermitage
rue de l’ermitage, 75020 Paris

à 20h30. Tél. : 01 44 62 02 86.

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
49600abonnés
5367abonnés
article suivant

The Three Swinging Tenors
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire