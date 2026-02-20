Des lustres désormais que Surnatural Orchestra, singulier collectif et laboratoire vivant des musiques passée, actuelle et à venir, choisit le pari d’en rire, avec tout le sérieux que cela suppose.

« Le fil conducteur a été l’improvisation et les formes ouvertes, avec toujours un pied dans la tradition populaire et le jazz. » C’est ainsi que se résumait en 2021 dans ces mêmes colonnes l’esthétique du Surnatural Orchestra, une forme d’« utopie musicale » qui a toujours privilégié la direction horizontale et participative. Depuis vingt-cinq ans, ce grand ensemble cultive sa divergence de style, et des idées tout sauf saugrenues qui font toute la différence. Certes, mais ces adeptes du mouvement permanent demeurent fidèles à des principes : oser l’imprévu plus que s’en tenir aux acquis, tout comme ils restent associés à la salle qui les a vus grandir, pour un concert qui devrait encore une fois réserver quelques bonnes surprises.

Jacques Denis