Mario Canonge et Michel Zenino : l’échange fertile.

Depuis près de vingt ans, les deux brillants musiciens Mario Canonge et Michel Zenino enchantent les murs du Baiser salé, au son de leur gaieté contagieuse teintée de couleurs antillaises.

Ce duo piano-contrebasse fait battre les cœurs au rythme du jazz, brille de joie, improvise à l’unisson et réchauffe les âmes. D’un côté le prolifique pianiste Mario Canonge, co-fondateur du groupe « Ultra-Marine », qui a marqué les années 80, instigateur de formations à géométrie variable, avec ses amis antillais Thierry Fanfant, Michel Alibo et plus récemment Arnaud Dolmen. De l’autre, Michel Zenino, solide bassiste qui a joué avec le gotha du jazz. En résidence depuis plus de 15 ans au Baiser salé, les deux complices forment une « institution du jazz parisien » en constante évolution. Ils célèbrent la musique, sans batterie, dans un lieu intime avec une touche latine et créole chaleureuse. Ce duo virtuose est la traduction d’une complicité toute fraternelle. Un cadeau musical rare.

Philippe Deneuve