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mai 2026
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Classique / Opéra - Agenda

Le Festival Berlioz se fait cette année célébration de la danse

Le Festival Berlioz se fait cette année célébration de la danse - Critique sortie Classique / Opéra La Côte-Saint-André
©Le chef Mathieu Herzog. © Rémi Rière
Le chef Mathieu Herzog. © Rémi Rière

Rhône-Alpes / La Côte-Saint-André / festival

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Rendez-vous phare du répertoire symphonique, le festival isérois ancré dans la ville natale du compositeur se fait cette année célébration de la danse.

Cette année, Berlioz se fera attendre à La Côte-Saint-André : avant une Damnation de Faust dirigée par Mathieu Herzog avec Ambroisine Bré en Marguerite (25 août), la cour du Château Louis XI accueille Prokofiev (Roméo et Juliette chorégraphié par Asun Noales, le 21), Tchaïkovski (Symphonie n° 5 et suite de Casse-Noisette par Jérémie Rhorer et la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, le 22) et un programme méditerranéen par l’orchestre Divertimento et la Compagnie Käfig de Mourad Merzouki (le 23). Le festival prend en effet pour thème la danse : suivront le ballet-pantomime La Belle au bois dormant (1829) d’Hérold, endiablé par la direction d’Hervé Niquet et la mise en scène de Shirley et Dino (le 26) ou les rythmes de danse intégrés aux pages orchestrales de Berlioz, Beethoven, Dvořák ou Ravel dirigées par Thomas Hengelbrock, Renaud Capuçon, Louis Langrée ou Josep Pons.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Le Festival Berlioz
du mercredi 19 août 2026 au dimanche 30 août 2026


Tél. : 04 74 20 20 79.

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