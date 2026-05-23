Sous la direction collégiale de Claire Désert, Nelson Goerner et Julien Victor-Laferrière, le 46ème Festival de La Roque-d’Anthéron poursuit son aventure pianistique au Parc de Florans, avec plus de 80 rendez-vous et une dizaine en prélude hors-les-murs en juin.

Khatia Buniatishvili fait l’ouverture avec Schubert, Schumann et Liszt. D’autres grands noms du piano sont à l’affiche de l’édition 2026. Bertrand Chamayou joue Mendelssohn le 20 juillet, Nikolaï Lugansky, Chopin et Schumann le 29. Arcadi Volodos réunit Chopin et Schubert le 2 août. Nelson Goerner interprète l’intégrale d’Iberia d’Albéniz le 3, et Alexandre Kantorow un florilège Bach, Liszt, Medtner, Chopin et Beethoven le 4. Le 5, Jean-Efflam Bavouzet associe Haydn, Beethoven et Ravel. Quatre Nuits du piano jalonnent la programmation, les 26 et 30 juillet, ainsi que les 7 et 9 août, sans oublier en clôture une Nuit jazz avec Thomas Enhco, accompagné par la percussionniste Vassilena Seramifova. Les concerts Découverte et les récitals de 18h révèlent les talents de demain. La nouvelle génération est également à l’honneur avec l’Académie du Festival et sa traditionnelle soirée du 15 août.

Gilles Charlassier