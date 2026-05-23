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Classique / Opéra - Agenda

Fin de saison avec trois grands chefs avec Cristian Macelaru, Riccardo Muti et Jaap van Zweden

Fin de saison avec trois grands chefs avec Cristian Macelaru, Riccardo Muti et Jaap van Zweden - Critique sortie Classique / Opéra Paris
©Légende : Le chef Riccardo Muti Crédit : Todd Rosenberg
Légende : Le chef Riccardo Muti Crédit : Todd Rosenberg

Radio France / Symphonique

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Les orchestres de Radio France referment la saison avec trois concerts sous la baguette de grands chefs : Cristian Macelaru, Riccardo Muti et Jaap van Zweden.

Cristian Macelaru et ses pupitres du National créent le 11 juin Études, concerto pour orchestre commandé à Thierry Escaich, dans un programme associant le compositeur français aux Britanniques Elgar et Anna Clyne. La semaine suivante, c’est une légende vivante de la baguette, Riccardo Muti, qui dirige deux pages symphoniques de maîtres de l’opéra italien, Contemplazione de Catalani et Les Quatre saisons, ballet que Verdi avait dû écrire pour Les Vêpres siciliennes à l’Opéra de Paris, ainsi que la Quatrième de Tchaïkovski. Les 19 et 20 juin, le Philharmonique de Radio France et son directeur musical à partir de la rentrée, Jaap van Zweden, interprètent la première française de B-Day de Betsy Jolas et deux grands classiques du répertoire, la Symphonie n°40 de Mozart et le Sacre du printemps de Stravinski.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Fin de saison avec trois grands chefs avec Cristian Macelaru, Riccardo Muti et Jaap van Zweden
du jeudi 11 juin 2026 au samedi 20 juin 2026


Le 11, 18, 19 et 20 juin à 20h. Tél. : 01 56 40 15 16.

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