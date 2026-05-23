Le 48e Festival de Sablé décline les styles baroques

En 11 concerts, la programmation du 48e Festival de Sablé décline les styles baroques, jusque dans ce qu’ils inspirent aux danses contemporaines.

Nemanja Radulović et Double Sens ouvrent le festival avec Les Quatre Saisons de Vivaldi et des concertos de Bach. Le 20 août, le contre-ténor Jonas Descotte et Les Argonautes ressuscitent les années romaines du jeune Haendel avec son Dixit Dominus et celui de Lotti. Le 21, Benjamin Narvey donne un récital de luth ; Thomas Dunford et son Ensemble Jupiter défendent le répertoire concertant de l’instrument avec Vivaldi. En clôture, le chœur et l’orchestre Aedes célèbrent les madrigaux de Monteverdi et des pages de Britten, Martin et Ligeti. Au fil des quatre journées, il y a les brunettes, des chansons du XVIIème et XVIIIème siècle avec Reinoud van Mechelen et A nocte temporis, un récital vénitien autour d’Antonia Bembo avec le contre-ténor William Shelton, Couperin par Jean Rondeau, Scarlatti père et fils sous la direction de Joël Suhubiette, ou encore deux rendez-vous avec la danse.

Gilles Charlassier