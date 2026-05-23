La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

Le 48e Festival de Sablé décline les styles baroques

Le 48e Festival de Sablé décline les styles baroques - Critique sortie Classique / Opéra Sablé-sur-Sarthe
©Légende : Le luthiste Benjamin Narvey Crédit : Martin Roux
Légende : Le luthiste Benjamin Narvey Crédit : Martin Roux

Pays de la Loire / Sablé-sur-Sarthe / Festival

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

En 11 concerts, la programmation du 48e Festival de Sablé décline les styles baroques, jusque dans ce qu’ils inspirent aux danses contemporaines.

Nemanja Radulović et Double Sens ouvrent le festival avec Les Quatre Saisons de Vivaldi et des concertos de Bach. Le 20 août, le contre-ténor Jonas Descotte et Les Argonautes ressuscitent les années romaines du jeune Haendel avec son Dixit Dominus et celui de Lotti. Le 21, Benjamin Narvey donne un récital de luth ; Thomas Dunford et son Ensemble Jupiter défendent le répertoire concertant de l’instrument avec Vivaldi. En clôture, le chœur et l’orchestre Aedes célèbrent les madrigaux de Monteverdi et des pages de Britten, Martin et Ligeti. Au fil des quatre journées, il y a les brunettes, des chansons du XVIIème et XVIIIème siècle avec Reinoud van Mechelen et A nocte temporis, un récital vénitien autour d’Antonia Bembo avec le contre-ténor William Shelton, Couperin par Jean Rondeau, Scarlatti père et fils sous la direction de Joël Suhubiette, ou encore deux rendez-vous avec la danse.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Le 48e Festival de Sablé
du mercredi 19 août 2026 au samedi 22 août 2026


Tél. : 02 43 62  22 22.

 

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

Les Nuits de la Citadelle de Sisteron célèbrent la vitalité ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire