Le Snowapple Collective renouvelle le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare dans leur nouvelle création The Fairy Queens. Un théâtre musical qui mélange performance, opéra, cabaret et musiques électroniques.

Le Songe d’une nuit d’été, version cabaret ultra contemporain. Le Snowapple Collective, laboratoire d’expérimentations artistiques baroque et burlesque, présente sa nouvelle création, version musicale de la pièce I Remember, adaptation théâtrale du Songe, Laurier 2025 de la meilleure création musicale. Les quatre artistes s’inspirent du Songe d’une nuit d’été, de Shakespeare, pour le moderniser et le débrider. Les normes sociales, de genre et du désir sont ébranlées, remises en question au fil du cabaret musical. On retrouve les personnages féériques Titania et Obéron, le lutin Puck mais aussi le « Bard ». La création sonore, qu’on doit au contre-ténor électro-pop Ilel Elil, joue avec l’opéra et l’électronique. Le collectif international Snowapple, déjà implanté au Mexique, aux Pays-Bas, en France et en Italie, prévoit une tournée de I Remember, ainsi que la sortie d’un album.

Siloé Lemaître