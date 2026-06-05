« T’façon on est en 2012 » de Loraine Dambermont

Loraine Dambermont chorégraphie une performance percutante qui s’inspire de l’ère contemporaine du clash en ligne. Un trio d’une vibrante énergie.

Avec T’façon on est en 2012, Loraine Dambermont poursuit sa trilogie Mes années bagarre en plongeant dans la violence ordinaire qui circule en ligne. Elle transforme les clashs virilistes des réseaux en matière chorégraphique brute – un trio hyper synchronisé, propulsé par une bande-son qui martèle invectives, menaces et rythmiques hachées. Formée au hip-hop, au popping et au contemporain, Dambermont orchestre une danse frontale où chaque geste semble jaillir de la furie des mots. Entre humour, tension et catharsis, elle brouille les codes du combat pour redistribuer douceur et brutalité, donnant à la bagarre une dimension presque androgyne. Le spectacle bascule du fracas à l’absurde, du face-à-face agressif au cours d’autodéfense délirant, révélant les mécanismes d’intimidation qui saturent nos espaces numériques. Dambermont expose la violence pour mieux la désamorcer, et signe un objet chorégraphique inattendu.

Agnès Izrine