Le Duo Ferrailleurs formé par le chanteur Sylvain Fabiani et le pianiste Jean-Michel Botti condensent l’univers et les engagements humanistes de Jean Ferrat en 18 chansons, jalonnées d’anecdotes.

Légende de la chanson française aux côtés de Léo Ferré, Jacques Brel ou Georges Brassens, Jean Ferrat était l’exemple même de l’artiste engagé. Ses quelque 200 chansons, sur ses propres textes, mais aussi sur des poèmes de nombreux auteurs, et en particulier d’Aragon, célèbrent la nature et le monde rural, à l’exemple de La Montagne, sans doute son titre le plus connu, dénoncent aussi la guerre, le colonialisme, les dictatures et l’injustice. Compagnon de route du Parti Communiste, il a dénoncé le bilan du stalinisme. Il a eu parfois maille à partir avec la censure, lorsqu’il évoque, dans Nuit et brouillard, la déportation pendant la Seconde Guerre Mondiale, dont a été victime son père. L’univers de Jean Ferrat accompagne Sylvain Fabiani depuis ses plus jeunes années. Accompagné par le pianiste Jean-Michel Botti, avec lequel il forme le Duo Ferrailleurs, le chanteur ressuscite, en 18 chansons et autant d’anecdotes parfois surprenantes, la profonde sincérité de l’humanisme de celui qui conjuguait la poésie et ses idéaux dans un art populaire.

Gilles Charlassier