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juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

Sylvain Fabiani et Jean-Michel Botti condensent l’univers et les engagements humanistes de Jean Ferrat dans « Ferrat l’humaniste »

Sylvain Fabiani et Jean-Michel Botti condensent l’univers et les engagements humanistes de Jean Ferrat dans « Ferrat l’humaniste » - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon off. Théâtre Humanum
©Légende : Ferrat l'humaniste par Le Duo Ferrailleurs Crédit : Elisabeth Avierinos
Légende : Ferrat l'humaniste par Le Duo Ferrailleurs Crédit : Elisabeth Avierinos

Théâtre Humanum / chant Sylvain Fabiani / piano Jean-Michel Botti

Publié le 6 juin 2026 - N° 345

Le Duo Ferrailleurs formé par le chanteur Sylvain Fabiani et le pianiste Jean-Michel Botti condensent l’univers et les engagements humanistes de Jean Ferrat en 18 chansons, jalonnées d’anecdotes.

Légende de la chanson française aux côtés de Léo Ferré, Jacques Brel ou Georges Brassens, Jean Ferrat était l’exemple même de l’artiste engagé. Ses quelque 200 chansons, sur ses propres textes, mais aussi sur des poèmes de nombreux auteurs, et en particulier d’Aragon, célèbrent la nature et le monde rural, à l’exemple de La Montagne, sans doute son titre le plus connu, dénoncent aussi la guerre, le colonialisme, les dictatures et l’injustice. Compagnon de route du Parti Communiste, il a dénoncé le bilan du stalinisme. Il a eu parfois maille à partir avec la censure, lorsqu’il évoque, dans Nuit et brouillard, la déportation pendant la Seconde Guerre Mondiale, dont a été victime son père. L’univers de Jean Ferrat accompagne Sylvain Fabiani depuis ses plus jeunes années. Accompagné par le pianiste Jean-Michel Botti, avec lequel il forme le Duo Ferrailleurs, le chanteur ressuscite, en 18 chansons et autant d’anecdotes parfois surprenantes, la profonde sincérité de l’humanisme de celui qui conjuguait la poésie et ses idéaux dans un art populaire.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Ferrat l'humaniste
du mercredi 8 juillet 2026 au mercredi 22 juillet 2026
Avignon off. Théâtre Humanum
149 rue Carreterie, 84000 Avignon

Les 8, 15 et 22 juillet à 20h. Tél. : 09 84 42 93 06. Durée : 1h.

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