Festival dans le festival, dix-huit rendez-vous organisés par la FEVIS (Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés) sont proposés à L’Archivolte et à la Collection Lambert.

Comme le théâtre, la musique, fût-elle d’hier, continue à nourrir l’aujourd’hui. Là réside tout l’art des interprètes, comme le rappelle une série de cinq concert proposés en soirée à l’Archivolte – un lieu, ancienne chapelle, qui comme la musique a traversé les siècles. Ainsi, le 12 juillet, le chœur Spirito revisite-t-il la tradition anglaise en partant de Sacred and profane, l’une des ultimes œuvres de Benjamin Britten (1913-1976) quand Divertimento (le 14) tisse un parcours « du zénith au couchant » à travers le répertoire des rivages de la Méditerranée.

Œuvres et gestes d’aujourd’hui

Parmi les ensembles réunis pour ces « Interférences », nombreux sont ceux qui relisent – et relient – les musiques du passé à la lumière des œuvres et des gestes d’aujourd’hui. Trobaïritz par l’ensemble Aïgal (le 13 à 20h30), explore la poésie chantée du Moyen Âge en prenant pour guide des compositeurs et compositrices d’aujourd’hui ; les six saxophonistes de Saxback naviguent dans Lumière noire (le 16) entre transcriptions (de Bach, Beethoven, Berlioz ou Debussy) et créations. À la Collection Lambert, la musique se réinvente jusque dans ses conditions d’écoute : Bach en immersion, avec les Suites diffractées pour trois violoncellistes et chorégraphiées, écoutées au casque (Ultrasonore, du 8 au 12 juillet à 13h45) ; les Papillons pour violoncelle de Kaija Saariaho (1952-2023) augmentés par une spatialisation minutieuse (compagnie Sphota, à 10h) ; l’inclassable Moondog, qui redessine la magie rituelle de la musique, mis en écho avec d’autres inventeurs du Nouveau Monde par le Quatuor Béla (à 18h15). Avec Musical Conversation with a Bot d’Alexandros Markéas par l’ensemble C Barré (à 15h15), la création musicale s’acclimate aux usages désormais intégrés des technologies de communication, une thématique qui inspire également Erreur 404 d’Odyssée Ensemble & Cie (à l’Archivolte du 13 au 16 juillet à 17h15).

Jean-Guillaume Lebrun