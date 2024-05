Télémaque et Calypso, une rareté du Grand Siècle

Une rareté du Grand Siècle, signée André Cardinal Destouches (1672-1749), renaît grâce à l’ensemble Les Ombres et à la voix d’Isabelle Druet.

Sylvain Sartre et Margaux Blanchard ont entrepris de sortir de l’ombre l’œuvre de Destouches, personnalité atypique de la musique française, qui se découvrit compositeur alors qu’il était mousquetaire du roi. Après les cantates Sémélé et Œnone, recréées dès 2009, leur ensemble a ressuscité Semiramis (1718) trois cents ans après sa création. Pour Télémaque et Calypso, autre tragédie lyrique de ce musicien très apprécié de Louis XIV, l’ensemble fait appel à la grande Isabelle Druet (Calypso). La mezzo a fort à faire dans cette écriture qui invente un genre de récitatif parfois déconcertant mais superbement expressif. Pour cette version de concert, dont l’enregistrement va rejoindre le label Château de Versailles Spectacles, elle partage la scène de la Salle des Croisades avec Emmanuelle de Negri (Eucharis), Antonin Rondepierre (Télémaque) et Les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles.

Jean-Guillaume Lebrun