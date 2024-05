Les Étoiles du classique 2024, 11 concerts sur cinq jours

Les Étoiles du classique proposent pour leur 3ème édition un condensé de la musique classique en 11 concerts sur cinq jours, dans la continuité du projet initié en 2022 par Thomas Lefort. Un tremplin pour de jeunes artistes en début de carrière et une ouverture au plus grand nombre.

L’initiative du violoniste Thomas Lefort d’accompagner, en partenariat avec le CNSMD de Paris et l’École Normale Cortot, des musiciens émergents de la nouvelle génération, s’est désormais inscrite dans le paysage, au point que les candidatures d’artistes pour participer aux Étoiles du classiques affluent. La soirée d’ouverture consacrée au répertoire chambriste constitue pour eux une opportunité idéale, au gré de formations plus ou moins de circonstance, pour jouer des œuvres qu’ils n’avaient encore jamais présentées en public. Le programme se veut à l’image du festival : un panorama à la fois représentatif et accessible de la musique classique, de Bach à Bartok et Jenkins. Cette ouverture se décline, le 27 juin, en un récital de trois pianistes prometteurs, Marina Saïki, Arsenii Moon et Gaspard Thomas, accompagnés par Yves Henry ; un programme de concertos le lendemain – nouveauté de cette année – après une incursion jazz de Rio au Gospel ; le dimanche, une entrée vers Hollywood et Broadway, puis, à défaut d’un opéra en entier comme l’an dernier, des airs de Haendel et le Stabat Mater de Pergolèse seront donnés avec la participation de la Maîtrise des demoiselles de la Légion d’honneur.

La beauté de la musique pour tous

La raison d’être du festival reste le plaisir du partage, qui s’exprime dans les deux rendez-vous symphoniques en plein air sur les pelouses du Domaine National de Saint-Germain-en-Laye, dirigés par Julien Leroy le 29 puis lors du concert de clôture le 30 par Jean-Jacques Kantorow, parrain de l’édition 2024 des Etoiles du classique, et présentés par Clément Rochefort. La médiation est l’un des axes centraux du projet de Thomas Lefort, non seulement en milieu scolaire auprès de plus de 1200 élèves qui assisteront ensuite à deux concerts découverte qui leur sont dédiés, mais également avec des actions sociales, sur le long terme, à l’hôpital et avec les enfants atteints de troubles neurologiques. Les Etoiles du classique est un festival engagé qui fait le pari de la beauté de la musique pour réunir les êtres.

Gilles Charlassier