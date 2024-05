Marie-Nicole Lemieux et l’Orchestre de chambre de Paris

Un florilège de mélodies françaises rares, entrecoupées de danses orchestrales signées Debussy, Théodore Dubois ou Mel Bonis.

Présenté dans le cadre du 11e Festival Palazzetto Bru Zane à Paris, ce concert offre à la contralto Marie-Nicole Lemieux une plongée dans la mélodie avec orchestre : les Mélodies persanes de Saint-Saëns, témoignage de l’orientalisme en vogue en cette fin de xixe siècle, les surprenantes Expressions lyriques (1911), dernier cycle vocal de Massenet, où alternent chant et déclamation lyrique. À la tête de l’Orchestre de chambre de Paris, Fabien Gabel met sa connaissance des couleurs orchestrales françaises au service de pages brèves et trop rares au concert : la Suite bergamasque (orchestrée par Caplet) et les Danses sacrée et profane (avec la harpiste Mélanie Laurent) de Debussy, la Danse sacrée de Mel Bonis, l’Orientale de Fernand de La Tombelle, ou la Fantasietta de Dubois.

Jean-Guillaume Lebrun