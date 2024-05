Orchestre de Paris : Klaus Mäkelä accueille Lang Lang

Klaus Mäkelä accueille Lang Lang pour les derniers concerts de la saison symphonique et se produit au Louvre dans un chef-d’œuvre de musique et de théâtre.

Lang Lang a ses fans à travers le monde – les concerts sont complets mais on peut toujours tenter sa chance pour l’écouter dans le virtuose Deuxième Concerto de Saint-Saëns (le 12 juin) ou dans Le Carnaval des animaux au côté de Gina Alice Redlinger (le 14). Le reste du programme réunit deux œuvres de jeunesse assez légères de Mendelssohn (Symphonie pour cordes en si mineur) et Mozart (Symphonie « Paris ») et Superorganisms, création pour grand orchestre de Miroslav Srnka, qui sait toujours mêler complexité et lisibilité. Le 13 juin, devant Le Sacre de Napoléon de David, Klaus Mäkelä accompagne le baryton Thomas Florio dans les Huit chansons pour un roi fou (1969), chef-d’œuvre halluciné de Peter Maxwell Davies.

Jean-Guillaume Lebrun