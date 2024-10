Les Théâtrales Charles-Dullin fêtent leur dixième édition et affirment leur force de diffusion avec deux nouveaux projets : la création d’un spectacle en persan et des banquets de salut public.

Nées en 1967 sous l’impulsion du directeur du Théâtre Romain-Rolland de Villejuif, Raymond Gerbal, les Rencontres du Jeune Théâtre, rebaptisées Rencontres Charles-Dullin en 1972, se transforment en biennale dix ans après. Michel Legouil, à sa tête dans les années 80 et 90, étend alors le nombre des villes du Val-de-Marne associées à ce festival. La manifestation devient les Théâtrales Charles-Dullin et affirme son identité contemporaine sous la houlette de Guillaume Hasson, son président à partir de 2003. Codirigée depuis 2022 par Nicolas Liautard et Elise Durozay, le festival, désormais présent dans plus de vingt-cinq théâtres du Val-de-Marne, ajoute à ses activités programmatiques et de diffusion la production de spectacles en langues étrangères, ainsi que les rendez-vous des banquets de salut public. Il entretient et développe également, dans ce même esprit citoyen, le réseau des Colporteurs, spectateurs engagés dans la diffusion par le bouche à oreille, pour participer à la conception d’un théâtre de service public qui initie la rencontre et le partage.

D’Iran à Rome

La première langue invitée (avant le mandarin la fois prochaine) est le persan, avec le spectacle Ten, mis en scène par Guilda Chahverdi d’après le film d’Abbas Kiarostami, coproduit avec le TQI, la MAC, le Théâtre-Cinéma de Choisy-le-Roi et le Centre des bords de Marne du Perreux-sur-Marne, et créé le 5 novembre à 20h au Théâtre-Cinéma Paul-Eluard de Choisy-le-Roi. « Nous produisons des spectacles franciliens en langues étrangères, dit Nicolas Liautard, car elles sont déjà ici, en Ile-de-France, comme les cultures dont elles sont l’expression. » Neuf autres spectacles sont diffusés dans le département du Val-de-Marne, signés par de talentueux artistes : Adrien Béal, Cédric Orain, Guillaume Barbot, Céline Garnavault et Thomas Sillard, David Geselson, Léna Paugam, le collectif Mind The Gap, Fabien Gorgaert et Étienne Saglio. Les banquets de salut public, moments de convivialité citoyenne autour des grands textes de l’Antiquité, ont lieu au printemps et en été dans les parcs et jardins du Val-de-Marne, ainsi qu’en automne et en hiver, au chaud dans les théâtres partenaires du festival. Cette année, rendez-vous avec Platon, Ovide, Cicéron et Homère, pour festoyer en compagnie des rhapsodes !

Catherine Robert