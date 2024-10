Les Fourberies de Scapin

Créée en 2009 puis en 2022, la comédie revigorée par le talent éclatant d’Omar Porras a enchanté le public et la critique. Une reprise à ne pas manquer, programmée en France et en Suisse

Des comédiens masqués, des corps qui s’expriment de manière truculente comme dans une commedia dell’arte, le quotidien, ses rites et ses objets détournés de façon drôle, tendre ou caustique, et une virevoltante énergie qui emporte les spectateurs. L’éclatant talent d’Omar Porras crée un théâtre populaire dont la puissance expressive utilise de multiples atouts visuels et corporels, où le verbe souvent dominant a perdu de sa superbe primauté. Le Teatro Malandro de ce suissso-colombien universel s’est emparé de diverses œuvres classiques, à chaque fois de manière libre et singulière : Ay! Quixote ! d’après Cervantès, Roméo et Juliette en collaboration avec la troupe nippone de Satoshi Miyagi…



Folie et fantaisie



Scapin, habile ouvrier de ressorts et d’intrigues, acquiert ici un relief étourdissant. Et le traditionnel conflit entre les fils et les pères, à cause d’unions non autorisées dont on sait qu’elles trouveront une parfaite résolution, donne lieu à une comédie pleine de folie et fantaisie, laissant voir la satire mordante. Deux pères avaricieux font face à deux fils amoureux ardents : larmes et joies sont au programme, et la morale autoritaire en prend pour son grade. Car Scapin le valet tire les ficelles et règne en maître au fil d’une course trépidante et hilarante, avec musiques, danses et chants. À voir en famille !

Agnès Santi