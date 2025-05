46e édition du festival Piano aux Jacobins

Une vingtaine de pianistes et autant d’univers musicaux. Cette 46e édition du festival toulousain est fidèle à sa tradition d’excellence et de découverte.

Piano aux Jacobins a ses fidèles, tant parmi le public que sur l’estrade : c’est ainsi Fazil Say qui ouvre cette édition (il était là dès 1998) avec Bach (Variations Goldberg) et ses propres compositions. On retrouvera également les fidèles (dont Nelson Goerner), deux « légendes vivantes » du piano (Richard Goode et Elisabeth Leonskaja) mais aussi de jeunes artistes qui font ici leurs débuts en France, tels le New-yorkais Clayton Stephenson, 26 ans, dans un programme qui ne manque pas de rythme (Bach, Schubert, Stravinsky, Gershwin) ou l’Allemande Elisabeth Brauß, 30 ans, dans Mendelssohn, Liszt, Brahms et Prokofiev (Sonate n° 7). Soulignons aussi l’originalité des programmes, qui sont autant de cartes blanches laissées aux interprètes : raretés romantiques par David Kadouch ou Celia Oneto Bensaïd, évocation des « Papillons » de Schumann à Mantovani par Varduhi Yeritsyan ou encore intégrale des études de Philip Glass par Vanessa Wagner.

Jean-Guillaume Lebrun