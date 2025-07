Les Incrédules mis en scène par Samuel Achache et les siens s’aventure du côté de l’opéra. Centré sur la relation entre une mère et sa fille, sur la notion de miracle déjà présente dans La Symphonie tombée du ciel (2024), le récit théâtral et musical fait émerger de réjouissantes séquences.

Il y a les vivants, les morts, ceux qui sont en mer… celles et ceux qui peuplent cette pièce foutraque dont l’étrangeté s’affirme dès la scène inaugurale. Une femme reçoit un coup de fil lui annonçant la mort de sa mère, et à ce moment même la mère (ou son fantôme !) entre dans la pièce, toute jeune et pimpante. Elle revient de la piscine. Souvent au théâtre, les vivants et les morts sont rassemblés, mais ici la mère, « assise sur sa fille comme sur un trône », se révèle on ne peut plus vivante, y compris lorsqu’un chirurgien trifouille son cœur (où il trouve un os bizarre). Un os que sa paléobiologiste de fille fera analyser lors d’une scène particulièrement savoureuse en compagnie d’un scientifique spécialiste en datation carbone. Il faut dire que le thème de la pièce est le miracle, que Samuel Achache avait déjà abordé dans La Symphonie tombée du ciel (2024), créée pour voix parlées et enregistrées avec l’orchestre la Sourde, à partir d’une collecte d’entretiens. Au-delà d’une forme orchestrale, Les Incrédules s’aventure du côté de l’opéra, dédoublant les rôles principaux de la mère et la fille entre chanteuse et comédienne. Une riche idée, tant leurs partitions se répondent, voire s’opposent, dans une écriture hybride qui embarque tous les protagonistes, fusionnant les effets des mots et de la musique, déjouant la fixité codifiée du livret d’opéra.

Fond tragique et accents ironiques

Le récit traverse des épisodes très contrastés. Un tapis grand comme le monde se déroule puis s’effiloche : il faudrait qu’un tisserand le répare. Une femme accouche dans une église, où les murs pleurent tandis qu’apparaît le visage du Christ (belle image) – sans doute un nouveau miracle à homologuer par les autorités compétentes. C’est dans ces moments de pure imagination que la pièce est le plus réussie, surtout quand le grotesque se double d’un fond tragique et d’accents ironiques. La verve comique et ludique de l’écriture est alors un délice. Davantage ancrée dans une dimension psychologique (où s’exprime la cruauté plus que l’harmonie !), l’exploration de la relation mère / fille convainc un peu moins. Il y a dans la fosse l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine dirigé par Nicolas Chesneau, sur la scène un petit orchestre à vue, intégré à l’action dans une vivacité qui réjouit, dans la veine du théâtre musical si inventif que pratiquent Samuel Achache et les siens. Un instrument artisanal fabriqué à Nancy complète le dispositif. D’un gris brut et austère, la scénographie imposante et mouvante semble annoncer un enfermement. Les talentueux interprètes Jeanne Mendoche, Majdouline Zerari, René Ramos Premier, Margot Alexandre, Sarah Le Picard, Marie Lambert, Pierre Fourcade, Antonin-Tri Hoang, Sébastien Innocenti et Thibault Perriard sont excellents. Bien qu’un peu décousu, le récit musical et théâtral offre de chatoyants motifs qui brillent vivement.

Agnès Santi