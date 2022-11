Ce quintet donne sa version dub blues du désert, aussi surement enracinée que vraiment ouverte aux influences du monde entier.

« Un désert nous accueille, une langue nous unit, une culture nous lie. » Tinariwen ne cesse de faire des émules dans la bande sahélienne comme ce band de jeunes Touarègues qui depuis une quinzaine d’années creuse son sillon dans la bande-son de leurs aînés. Révélé avec un premier album aux couleurs du tindé blues teinté de funk psychédélique, ils se sont ensuite distingués avec des expériences plus rock, voire des échos de dub. Depuis ils persistent en signant des recueils qui tout en ouvrant toujours plus grands les horizons ne cessent de creuser toujours plus profond ce qui fonde l’identité de ceux dont le nom signifie « connexion » en tamasheq.



Jacques Denis