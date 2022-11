« Yeti », projet d’une densité rare de Yoann Loustalot

Sous couvert d’’abominable homme des neiges, Yoan Loustalot se retrouve tel qu’en lui-même avec un projet d’une densité rare.

De lui, le trompettiste Enrico Rava dit : « Yoann Loustalot, ce n’est pas juste un « beau son ». Non, c’est le son de l’âme et il est si profond et authentique que chaque note compte et conte. » Les mots de ce grand pair résonnent du plus bel écho dans ce trio qui associe Loustalot au guitariste Giani Caserotto et au batteur Stefano Lucchini. En témoigne le disque dont ils fêtent la sortie ce soir, Yeti, qui débute par un subtil Echoes, comme un diapason à cette suite de neuf titres entre compositions spontanées et improvisations maîtrisées, où chacun se place résolument au service de la mélodie, sans jamais s’aliéner la possibilité d’oser l’au-delà. Autrement dit une libre circulation des idées qui laisse augurer des plus belles échappées.



Jacques Denis