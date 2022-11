Rebecca Martin & Larry Grenadier à découvrir au Sunset

Couple à la ville, Rebecca Martin et Larry Grenadier forment une paire de musiciens émouvante sur scène. À découvrir au Sunset.

En 2013, ils avaient déjà publié « Twain », un disque enregistré essentiellement en duo, dans lequel Grenadier et Martin présentaient un florilège de chansons écrites par Rebecca, merveilleusement accompagnée par Larry. Cette petite merveille d’album, tout en simplicité, gravité et douceur, porté par un vrai esprit folk, montrait qu’avec une guitare, une contrebasse, une voix un peu rauque et beaucoup d’amour, on pouvait déjà faire une très touchante musique. Revoici Larry Grenadier et Rebecca Martin en tandem, sur scène, pour ranimer l’esprit de ce disque coup de cœur en son temps. Mariés à la ville, unis par les liens sacrés de la musique, ces deux-là sont touchants par la pudeur sincère de leur complicité.



Vincent Bessières