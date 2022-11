Mademoiselle au New Morning

Sous ce singulier prénom, se niche un trio du style démultiplié.

Entre ces trois-là, il y a plus d’un sentiment partagé autour du monde de la musique, un univers compartimenté qu’ils prennent de façon oblique. Le chanteur Sofiane Saidi, une voix du raï en version originale, le guitariste Rodolphe Burger, adepte d’un blues rauque hors norme, et le oudiste Mehdi Haddab, féru des rencontres en tout genre, ont débuté leurs échanges suite à un concert à la Dynamo de Pantin, dans le cadre de Banlieues Bleues. Cela sonne vite comme une évidence : ceux qui se rassemblent se ressemblent au-delà des apparentes différences. Dès lors, ils vont arpenter les chemins de traverse en France, creusant un sillon dont désormais on se languit d’une version enregistrée, qui s’annonce pour l’année prochaine. En attendant, les voici une nouvelle fois réunis pour nous faire tripper corps et âme quelque part entre les rives d’Oran et le delta du Mississippi, à l’endroit où tout est possible pour ces aventuriers du son.



J. Denis