Après le succès de Garden of Chance, le chorégraphe Christian Ubl et le mentaliste Kurt Demey fusionnent à nouveau leurs pratiques dans What did you expect ?, une variation aussi drôle que surprenante sur la théorie du chaos.

Ils se sont rencontrés en 2019, grâce à la SACD et au Festival d’Avignon, lorsqu’ils ont créé ensemble Garden of Chance pour Vive le Sujet. Avec ses jeux de hasard sur pelouse géométrique aussi fantaisistes qu’époustouflants, cette pièce tourne encore. Leur association fut si fructueuse qu’elle leur a donné envie de poursuivre et d’approfondir cette aventure qui voit joyeusement cohabiter sur scène chorégraphie et mentalisme. Christian Ubl et Kurt Demey remettent donc le couvert et s’inspirent cette fois de la théorie du chaos et de l’effet papillon pour inventer What did you expect ?

Réactions en chaîne et issue improbable

Avec comme fil rouge un rose flashy qui envahit les lumières comme les jarretières de leurs chaussettes ou les élastiques qu’ils font claquer sur leurs crânes, nos deux protagonistes jouent des réactions en chaîne, brouillent avec délectation les pistes entre la cause et les conséquences et nous stupéfient. Chaque événement, geste ou situation finit par provoquer une issue étonnante, drôle, illogique voire même inquiétante. Une façon de questionner avec humour aussi bien les liens invisibles qui nous relient que la notion de choix. Un spectacle résolument participatif, qui réjouit et étonne.

Delphine Baffour