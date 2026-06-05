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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Gros Plan

Le chorégraphe Christian Ubl et le mentaliste Kurt Demey fusionnent leurs pratiques dans « What did you expect ?”

Le chorégraphe Christian Ubl et le mentaliste Kurt Demey fusionnent leurs pratiques dans « What did you expect ?” - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Les Hivernales CDCN
©What did you excpect? de Christian Ubl et Kurt Demey © P. Canitrot
What did you excpect? de Christian Ubl et Kurt Demey © P. Canitrot

CDC Les Hivernales / Chor. Christian Ubl / conception Kurt Demey

Publié le 6 juin 2026 - N° 345

Après le succès de Garden of Chance, le chorégraphe Christian Ubl et le mentaliste Kurt Demey fusionnent à nouveau leurs pratiques dans What did you expect ?, une variation aussi drôle que surprenante sur la théorie du chaos.

Ils se sont rencontrés en 2019, grâce à la SACD et au Festival d’Avignon, lorsqu’ils ont créé ensemble Garden of Chance pour Vive le Sujet. Avec ses jeux de hasard sur pelouse géométrique aussi fantaisistes qu’époustouflants, cette pièce tourne encore. Leur association fut si fructueuse qu’elle leur a donné envie de poursuivre et d’approfondir cette aventure qui voit joyeusement cohabiter sur scène chorégraphie et mentalisme. Christian Ubl et Kurt Demey remettent donc le couvert et s’inspirent cette fois de la théorie du chaos et de l’effet papillon pour inventer What did you expect ?

Réactions en chaîne et issue improbable

Avec comme fil rouge un rose flashy qui envahit les lumières comme les jarretières de leurs chaussettes ou les élastiques qu’ils font claquer sur leurs crânes, nos deux protagonistes jouent des réactions en chaîne, brouillent avec délectation les pistes entre la cause et les conséquences et nous stupéfient. Chaque événement, geste ou situation finit par provoquer une issue étonnante, drôle, illogique voire même inquiétante. Une façon de questionner avec humour aussi bien les liens invisibles qui nous relient que la notion de choix. Un spectacle résolument participatif, qui réjouit et étonne.

Delphine Baffour

A propos de l'événement

What did you expect ?
du vendredi 10 juillet 2026 au lundi 20 juillet 2026
Avignon Off. Les Hivernales CDCN
18 rue Guillaume Puy, 84000 Avignon

à 17h20, relâche le 15 juillet. Tél. 04 90 82 33 12. Durée : 1h15.

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