Aux Swiss Dance Days, les artistes helvètes s’exposent pour faire briller leurs singularités en six pièces à l’Atelier de Paris, au Théâtre Public de Montreuil et au Théâtre Municipal Berthelot.

Le temps d’une semaine, le centre culturel Suisse déplie un aperçu de la création en danse contemporaine helvète. Aurélien Dougé esquisse des paysages de montagne suisses et japonais dans Aux Lointains, stimulant les imaginaires en évoquant ses souvenirs, grâce à une chorégraphie lente et abstraite. Ces contemplations donnent à penser les relations entre les humains et les écosystèmes à l’heure du dérèglement climatique et de l’écrasement de la biodiversité. Dans L’œil nu, Maud Blandel évoque des images cosmiques, dans un ballet hypnotique qui retrace les mouvements des pulsars, ces étoiles mortes aux rayonnements électromagnétiques qu’elle relie au décès de son père. Son cœur, comme celui de l’étoile, a explosé.

Grain de folie

La chorégraphe américaine Ruth Childs digresse autour de la sémantique de “Fun” dans Fun Times avec cinq interprètes vêtues de rouge, toujours en explorant les liens entre geste et voix, cette fois-ci dans les pas de la compositrice et chorégraphe Meredith Monk. Puis, dans blackmilk, Tiran Willemse reprend les gestes des mains des majorettes en uniformes maniant le tambour, qu’il rapproche des gestes mélodramatiques des divas blanches ainsi que des attitudes viriles des rappeurs. La Suisse promet de briller dans la diversité de ses esthétiques, plus singulières les unes que les autres.

Belinda Mathieu