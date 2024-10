Virtuosité exubérante, vitalité créative et expérience communautaire, telle est la promesse de ce JOIN chorégraphié par Ioannis Mandafounis avec une quarantaine de danseurs.

JOIN signifie en anglais se connecter, participer, avec toutes les nuances que peut avoir ce mot. Là, il s’agit d’associer, dans un même projet d’envergure, seize danseurs hyper virtuoses de la Dresden Frankfurt Dance Company (DFDC) à vingt-cinq étudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). Une vraie gageure qui est l’objet même de ce ballet, puisqu’il est question avant tout de faire communauté pour donner sens à l’humanité. Comme dans ses précédentes œuvres, Ioannis Mandafounis mise sur la technique d’improvisation qu’il a lui-même développée et aussi sur la participation du public. Car le chorégraphe et directeur artistique de la DFDC souhaite ici l’impliquer dans cette expérience… Mais se comprendre pour intégrer les uns et les autres n’est pas toujours chose facile, et il faut travailler pour que l’antagonisme devienne concorde !

Agnès Izrine