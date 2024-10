« Playground », 3ème édition, un festival dédié à la jeunesse

Les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis déploient leur festival dédié à la jeunesse dans toute l’Ile-de-France.

Soucieuses d’être toujours plus ouvertes à tous les publics, les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis se sont dotées en 2022 d’un festival dédié aux plus jeunes, de l’enfance à l’adolescence. Conviant les familles franciliennes à assister à des représentations en salle et in situ, elles multiplient également les représentations dans les écoles, collèges et lycées, proposant à ses spectateurs et spectatrices en herbe de se préparer aux divers spectacles lors d’ateliers du regard ou d’en discuter à l’issue des représentations lors de bords de plateau. Et puisque la danse est une fête qu’il est bon d’expérimenter, elles proposent également à cette occasion divers ateliers, bals, rencontres et formations.

Une multitude de propositions dans une multitude de lieux

Parmi plus d’une vingtaine de propositions dans presqu’autant de villes franciliennes on retiendra celles d’Ambra Senatore qui dans Envol fait danser ensemble des lycéens de Palerme et des élèves du Conservatoire de Bagnolet et dans Partita magnifie en duo les relations entre musique et danse aux côtés du compositeur Jonathan Seilman ; celle d’Alice Davazoglou, artiste assumant sa trisomie, qui a proposé pour son émouvant Danser Ensemble à dix chorégraphes français tels Gaëlle Bourges, Lou Cantor, Béatrice Massin, Mickaël Phelippeau ou Alban Richard de devenir ses interprètes ; celle d’Amala Dianor qui avec Coquilles signe sa première pièce pour le jeune public.

Delphine Baffour